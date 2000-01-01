На Саркандаугаве у подростка отобрали телефон и потребовали выкуп

16 апреля в Риге Госполиция получила заявление от родителей несовершеннолетнего подростка об ограблении. Некий парень ударил их сына в живот и украл телефон.

Стражи порядка выяснили, что в тот день в восемь часов вечера на Саркандаугаве пострадавший подросток пошел погулять с друзьями. К ним подошла другая компания в составе двух человек, молодые люди начали разговаривать. Внезапно один парень, незнакомый пострадавшему, ударил его в живот, отнял телефоне и потребовал выкуп в размере 20 евро, в противном случае он обещал заложить телефон в ломбард или продать другим лицам.

Пострадавший вместе с другом возможного виновника пошел домой, чтобы взять требуемую сумму, однако родители дать денег отказались и незамедлительно обратились в полицию.

В рамках следствия сотрудники зиемельского участка Риги выяснили личность подозреваемого, 24 апреля он был задержан.

Подозреваемый 2000 года рождение уже попадал в поле зрения полиции за кражи и употребление наркотических веществ.

К сожалению, вернуть украденный телефон стражам порядка не удалось.

Начат уголовный процесс.

В данный момент задержанный находится в изоляторе.