Госинспекция предупреждает о визитах фальшивых работников сиротских судов

Государственная инспекция по защите прав детей распространила информацию о ложных работниках сиротского суда, которые посетили семьи. Рижский сиротский суд призывает быть внимательными и сообщает, как отличить настоящего сотрудника от злоумышленника.

Сотрудники Рижского сиротского суда почти всегда предупреждают семью о своем визите по месту жительства и договариваются о подходящем времени посещения.

Конечно, бывают случаи, когда представители Рижского сиротского суда могут прийти без предварительного уведомления, например, если это необходимо для незамедлительного обеспечения прав ребенка.

Также визит не согласовывают, если поступила анонимная информация о нарушении прав ребенка, нет контактов родителей

или же они избегают сотрудничества с учреждением.

Проверить место жительства семьи обычно отправляются один или два сотрудника. Специалисты должны предъявить удостоверение – пластиковую карточку белого цвета.

На одной стороне написано Rīgas dome, нанесен герб рижского самоуправления, указано, когда удостоверение выдано и до какого числа годно. На другой стороне указан порядковый номер удостоверения. На нем также есть фотография сотрудника, указаны имя и фамилия, название учреждения и должности.

Если у вас появились какие-либо сомнения, нужно узнать имя и фамилию сотрудника, позвонить в Рижский сиротский суд по информационному телефону 67037746 и проверить, действительно ли этот человек работает в данном учреждении.

Обращаем внимание, что сотрудники Рижского сиротского суда работают только в пределах административной территории Риги.

Отметим, что сотрудники Рижской муниципальной полиции, которые также могут отправиться вместе с сотрудниками Рижского сиротского суда, всегда носят форму и имеют удостоверение.

Полицию привлекают в особо тяжёлых ситуациях, когда есть угроза безопасности задействованных лиц.