airBaltic продолжает хвастаться новенькими самолетами CS300. Напомним, что в них особенного

airBaltic начала коммерческую эксплуатацию нового самолета Bombardier CS300 почти полтора года назад, а именно 14 декабря 2016 года. На сегодняшний день авиакомпания выполнила на самолетах CS300 более 9 069 полетов и налетала более 23 603 часов, а 24 апреля airBaltic приветствовала своего миллионного пассажира самолетов Bombardier CS300.

Сегодня уже каждый четвертый пассажир airBaltic летает на новеньких CS300. На случай, если вы еще не попали в их число, напомним, в чем прелесть этих самолетов.

Bombardier CS300, рассчитанный на 145 мест, гарантирует такие удобства для пассажиров, как более широкие кресла, большие иллюминаторы, больше места для ручной клади в салоне, улучшенные туалеты и другие усовершенствования.

Новый самолет также значительно тише – он производит в четыре раза меньше шума.

Кроме того, в настоящее время это один из самых «зеленых» самолетов в мире, потому что CS300 является первым летательным аппаратом с полностью прозрачной декларацией воздействия на окружающую среду его жизненного цикла, что способствует уменьшению выбросов CO2 и NOX соответственно на 20% и 50%.

Все «внутренности» самолета бережно собраны в нашей фото подборке!

С 25 по 27 апреля airBaltic совместно с Bombardier участвует в международной авиационной и аэрокосмической выставке ILA Berlin, где представит посетителям «самый современный коммерческий реактивный самолет Bombardier CS300».