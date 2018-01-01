Рассмотрение дела о строительстве Depo в Елгаве отложено до осени

В среду, 25 апреля, Елгавский суд Административного районного суда, рассматривая административное дело о просьбе отменить решение Елгавской думы, оставившее в силе выданное разрешение на строительство магазина Depo, принял решение отложить рассмотрение дела по существу до 5 сентября.

Как пояснил во время заседания реферирующий судья Мартиньш Биркманис, суд не уверен, что поданы все необходимые в этом деле документы, потому нельзя начать его рассмотрение по существу.

К примеру в побочном иске третьего лица (ООО Auras centrs- LETA) имеется схема организации транспортного движения с подключением к улице Ригас. Суд желает убедиться, имеются ли этот и другие отсутствующие в деле документы в распоряжении Елгавской думы и присоединить их к делу», - обосновывает М.Биркманис.

Суд также считает необходимым заслушать экспертов из Латвийского союза архитекторов, чтобы получить ответы на различные важные для рассмотрения дела вопросы, например, что означает «репрезентативное строение», ибо такой термин фигурирует в локальном планировании. Участники дела смогут в течение месяца подготовить и подать в суд интересующие вопросы для специалистов, ответы на которые будут даны, когда начнется рассмотрение дела по существу.

Перед назначенным на 25 апреля заседанием представитель Auras centrs Хенрикс Дамрозе подал прошение об отклонении всего состава суда. В своем заявлении в суд Х. Дамрозе указал, что после первого и пока единственного судебного заседания Административного районного суда в Елгаве он констатировал, что многие документы дела обклеены листочками из блокнота, исписанными одним почерком задолго до судебного заседания.

Дамрозе убежден, что листочки с комментариями писал некий работник суда, скорее всего, реферирующий судья, и «эти комментарии могут повлиять на результат судопроизводства или бесспорно помешать процессу справедливости».

Хозяин земельного участка также указал в заявлении, что судьи в составе суда долголетние жители города, им в Елгаве и окрестностях принадлежит собственность, вдобавок, по отношению суда на первом заседании Auras centrs сделал вывод, что елгавчане, возражающие против строительства Depo на берегу Лиелупе, находятся в особом статусе. Строители также сомневаются, не пойдет ли суд при рассмотрении дела на поводу у интересов жителей Елгавы, не испугается ли возможных протестов жителей и критики СМИ.

В заявлении с просьбой отклонить нынешний состав суда, упоминаются и другие аргументы. К тому же Auras centrs считает, что дело следует передать другому Административному районному суду (т.е. не в Елгаве).

На судебном заседании в среду Дамрозе поддержал свое заявление об отклонении состава суда. Суд решил прошение Дамрозе отклонить, ибо «не получено доказательств, что в деле находятся листочки с записями». Судья Брикманис указал, что нет основания считать, будто состав суда будет необъективен перед сторонами, участвующими в деле, вдобавок законом определено, что суд первой инстанции проходит по территориальной принадлежности.