Сегодня по всей Латвии пройдут кратковременные дожди

В четверг время от времени из-за облаков покажется солнце, будет дуть порывистый ветер и по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Больше дождевых облаков появится после обеда в восточной и юго-восточной части страны. Местами возможны ливни с грозой.

Скорость западного ветра достигнет 10-15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +10..+13 градусов, на побережье до +7...+9.

В Риге временами выглянет солнце, возможен кратковременный дождь. Порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду, а температура воздуха составит до +12...+13 градусов.