Хакеры опубликовали взломанные адреса электронной почты, в том числе из Латвии

На интернет ресурсе под названием gotcha частично опубликованы полученные нелегальным путем адреса электронной почты и связанные с ними пароли со всего мира, в том числе и из Латвии, сообщила передача ЛТВ «Панорама».

По информации передачи, в списке есть и домены, зарегистрированные в Латвии, в том числе адреса электронной почты сотрудников госучреждений.

Представитель организации по борьбе с киберугрозами Cert.lv Гинт Малкалниетис отметил, что эти данные хакеры собирали нелегальным путем более десяти лет, взламывая различные интернет ресурсы, на которых пользователи должны регистрироваться, указывая электронную почту и пароль.

«К сожалению, эти адреса электронной почты реальные. Хуже всего, если пользователи используют одни и те же пароли, как для почты, так и для социальных сетей,» - отметил эксперт.

По его словам, в таком случае кто-то может выдать себя за вас и попросить у ваших знакомых и друзей, например, денежные перечисления.

Среди латвийских доменов фигурируют данные сотрудников министерств, банков и телевидения. Лидер с более 100 записями - Министерство иностранных дел. МИД прокомментировал, что никакой урон ему причинен не был.

В списке также указаны структуры Министерства внутренних дел - Погранохраны и Госполиции, в которых начаты внутренние расследования.

Госполиция призывает не посещать интернет ресурс, на котором появились списки, и не искать свой адрес электронной почты в них.

Таким образом хакеры могут получить дополнительные сведения, также вы там оставите информацию о своем IP, прокомментировали в полиции.