Министр благосостояния: общество начало понимать важность социальных взносов и платить их

Общество начинает понимать значение социальных взносов, что подтверждается растущими бюджетными накоплениями, сказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр благосостояния Янис Рейрс.

Министр сообщил, что вместо запланированных 50 млн евро образовалось накопление в размере 112 млн евро, что, по его мнению, означает, что общество начинает понимать важность социальных взносов.

По словам Рейрса, в настоящее время нет финансовых препятствий для реализации идеи выплаты пособий овдовевшим пенсионерам.

Для этих целей в год потребуется дополнительно 8 млн евро, и основной бюджет может позволить себе дополнительные траты именно потому, что в социальном бюджете образовалось накопление.

Как сообщалось, Сейм сегодня рассмотрит поправки к закону, которые предусматривают, что в течение года потерявший супруга пенсионер будет получать пособие в размере 50% от его пенсии.