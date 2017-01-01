«Danske Bank» постепенно свернет обслуживание клиентов в странах Балтии

«Отказ от обслуживания местных предприятий и частных лиц будет осуществляться путем постепенного сворачивания. Это означает, что банк прекратит открывать счета для новых местных клиентов», - сказала представитель банка, отметив, что никакие резкие изменения имеющихся клиентов не ожидают.

Все заключенные договоры о кредитах, депозитах и услугах остаются в силе. Повседневные услуги также будут предоставляться до дальнейших уведомлений. В то же время банк не будет расширять сотрудничество с клиентами, не будет выдавать новые кредиты и заключать договоры на обслуживание.

«Местным клиентам в настоящее время ничего не нужно делать, потому что мы будем их обслуживать по-прежнему. О каких-либо изменениях «Danske Bank» проинформирует местных клиентов заблаговременно», - подчеркнули в банке.

В дальнейшем «Danske Bank» в странах Балтии будет концентрироваться исключительно на оказании поддержки дочерним предприятиям скандинавских компаний, а также глобальным корпорациям, значительная часть бизнеса которых находится в Скандинавии.

«Это стратегическое решение, которое основано на наших планах сосредоточиться на клиентах скандинавского региона. Поэтому мы продолжаем соответствующим образом перестраивать нашу деятельность в странах Балтии», - заявил старший вице-президент группы «Danske Bank» Фредерик Бьорн.

«Это решение, разумеется, повлияет на размеры нашего бизнеса в странах Балтии, но переход во всех трех странах будет происходить постепенно, и какое-то время мы будем продолжать обслуживать наших местных клиентов, а также, безусловно, выполнять все наши обязательства по договорам», - добавил Бьорн.

Кроме того, с этого момента «Danske Bank» в странах Балтии больше не будет по отдельности сообщать финансовые результаты - показатели балтийских филиалов будут отражены в консолидированном виде в финансовой отчетности группы.

По объему активов филиал «Danske Bank» в 2017 году был девятым крупнейшим банком в Латвии.