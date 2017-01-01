Сейм принял законодательные поправки, запрещающие банкам обслуживать шелл-компании

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, запрещающие зарегистрированным в Латвии банкам сотрудничать с шелл-компаниями и обслуживать их счета.

За поправки проголосовали 57 депутатов, против были 17, воздержались четверо, а восемь в голосовании не участвовали.

Поправки к закону разработаны с целью укрепить финансовую систему Латвии, сократить количество сделок с клиентами особо высокого риска, т.н. компаниями-пустышками. Поправки призваны также способствовать обмену информацией между субъектами закона и правоохранительными органами в целях борьбы с финансовыми преступлениями.

Закон запрещает сотрудничать с шелл-компаниями кредитным и платежным учреждениям, брокерским компаниям и ряду других компаний, управляющих индивидуальными портфелями клиентов.

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если соответствует по крайней мере одному из трех критериев - отсутствие реальной хозяйственной деятельности, регистрация в юрисдикции, где не требуется составления финансовых отчетов, отсутствие места ведения хозяйственной деятельности.

Запрет не будет распространяться на клиентов зарегистрированных в Латвии юридических лиц, так как латвийскими нормативными актами предусмотрена обязанность подавать в надзорные органы финансовые отчеты о своей деятельности, в том числе годовые.

Законопроект призван уменьшить возможности использования финансовой системы Латвии для потока преступно нажитых средств.

По данным Комиссии рынка финансов и капитала, в первом квартале 2017 года удельный вес шелл-компаний в кредитном обороте кредитных учреждений Латвии составлял 27,8%, а в кредитных учреждениях, которые в основном обслуживают клиентов высокого риска, - 44,52%.

Запрет на обслуживание шелл-компаний в банках вступит в силу на следующий день после провозглашения поправок.