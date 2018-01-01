airBaltic будет летать в Малагу, Мадрид и Лиссабон и зимой

Латвийская авиакомпания airBaltic объявила о планах продолжать полеты из Риги в Малагу, Мадрид и Лиссабон также в зимний сезон, который начнется в конце октября.

Старший вице-президент airBaltic по управлению маршрутной сетью Вольфганг Рейсс отметил: «Прямые рейсы в Малагу и Лиссабон мы ввели только этой весной, но спрос пассажиров на эти маршруты высок, что дает нам возможность летать в эти города круглый год. Благодаря этим трем маршрутам, а также возобновленным рейсам в Абу-Даби этой зимой мы будем предлагать лучшее сообщение со странами Балтии».

airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса в более чем 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке.

В 2018 году airBaltic добавила к своей сети маршрутов восемь новых направлений из Риги – в Малагу, Лиссабон, Сплит, Бордо, Гданьск, Алматы, Сочи и Калининград.

Дополнительно airBaltic начала прямые полеты по новому маршруту, соединяющему Таллин и Лондон.