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В пятницу пассажиров электропоезда Рига-Елгава будет ждать приятный сюрприз

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Čīka / LETA

В честь Международного дня джаза в поезде пройдут музыкальные выступления, сообщает представитель предприятия Pasažieru vilciens Эгон Алерс.

Концерт для пассажиров даст объединение Duo ArKa, в котором играют вокалист, композитор, финалист конкурса Riga Jazz Stage Карлис Мангулсонс и саксофонист, участник Елгавского бигбенда Артур Себрис. Вместе с ними будет играть и гитарист Свенс Вилсонс, выступавший с мировыми легендами джаза, сообщает портал novaja.lv

Джазовые концерты пройдут в поезде Рига-Елгава, который отправится из Риги в 16.00 и в поезде Елгава-Рига, который отправится из Елгавы в 17.16.

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