В пятницу пассажиров электропоезда Рига-Елгава будет ждать приятный сюрприз

Концерт для пассажиров даст объединение Duo ArKa, в котором играют вокалист, композитор, финалист конкурса Riga Jazz Stage Карлис Мангулсонс и саксофонист, участник Елгавского бигбенда Артур Себрис. Вместе с ними будет играть и гитарист Свенс Вилсонс, выступавший с мировыми легендами джаза, сообщает портал novaja.lv

Джазовые концерты пройдут в поезде Рига-Елгава, который отправится из Риги в 16.00 и в поезде Елгава-Рига, который отправится из Елгавы в 17.16.