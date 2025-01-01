Сможет ли внучка отвести бабушку к врачу после 25 мая?

Стремительно приближается 25 мая, когда начнет действовать Общий регламент по защите данных ЕС. Это вызывает беспокойство у многих предприятий, поскольку предусматривает не только введение нового подхода к данным физических персон, но и драконовские штрафы за нарушения. С повышенным вниманием и иногда непонятными требованиями к обработке персональных данных все чаще сталкиваются и частные лица. lvportals.lv разъясняет, можно ли будет получать и какую именно информацию о состоянии здоровья пациента. Например, сможет ли бабушка отвести на прием к врачу внучку после вступления упомянутой регулы и задавать вопросы врачу, или ей будет в этом отказано.

Некая внучка обратилась в lvportals.lv с таким вопросом: «Записывая на визит к врачу свою 85-летнюю бабушку, у которой проблемы с памятью, работник медицинского учреждения предупредил меня, что в дальнейшем у меня, как третьего лица, не будет прав вместо бабушку записывать ее к врачу, отменять прием. Что я могу сделать, чтобы и в дальнейшем помогать своей пожилой родственице посещать медицинские учреждения не опасаясь, что врачи меня выгонят и не откажутся давать информацию о здоровье бабушки?».

Несмотря на почтенный возраст, женщина является дееспособной, но без помощи родных она не сможет самостоятельно явиться на прием и запомнить все, что ей рекомендует врач. Поэтому помощь родственников в лечебном процессе очень важна.

С похожими проблемами в ближайшее время, возможно, столкнутся многие другие жители Латвии.

Как уже упоминалось, 25 мая во всем ЕС начнут применять Общий регламент по защите данных, который предусматривает введение новой правовой основы для обработки данных физических лиц с целью защиты этих данных.

Есть решение: письменное согласие или доверенность

Юрист Рижской восточной клинической университетской больницы Лаура Шаберте разъясняет, что такие случаи легко решаются в рамках нормативных актов.

Десятый пункт второй части закона «О правах пациентов» предусматривает, что информацию о пациенте можно распространять только с его письменного согласия или в случаях, оговоренных этим законом.

«Поэтому, чтобы получить инфорацию о состоянии здоровья своего родственника, необходимо оформить его исьменного согласие, что можно сделать в свободной форме без нотариального заверения», - рассказывает юрист Шаберте.

Например: «Прошу сообщать моей родственнице Айи Берзини всю инфорацию, связанную с моим здоровьем. Подпись пациента и число».

Нормативные акты не подразумевают, что такое заявление должно быть в обяательном порядке заверено у нотариуса.