Минздрав намерен ограничить допустимые цены на компенсируемые лекарства

Министерство здравоохранения передало на общественное обсуждение новую политическую инициативу, которая предусматривает ограничение допустимых цен на компенсируемые лекарства с идентичным активным веществом, сообщила в четверг на пресс-конференции министр здравоохранения Анда Чакша.

По ее словам, Минздрав намерен ввести ценовой коридор для компенсируемых лекарств, ограничив цену медикаментов с идентичным активным веществом до 100% от самой низкой цены, то есть разница в цене между самым дешевым и самым дорогим лекарством не должна превышать 100%.

Как отметила Чакша, эта инициатива будет означать, что те медикаменты, цену которых производитель не готов снизить, будут исключены из списка компенсируемых. В Литве уже введена похожая система, но там требования строже - наценка не может превышать 60%.

Изменения могут коснуться 200 медикаментов из списка компенсируемых. В настоящее время наценка на некоторые лекарства составляет вплоть до 300%.

Опыт Литвы показывает, что производители лекарств все же готовы снижать цены, кроме того, им будет предложен переходный период до 1 января следующего года.

По словам министра, цель инициативы Минздрава состоит в том, чтобы обеспечить компенсируемые лекарства по наилучшей цене по возможности большему числу пациентов, при этом цены в Латвии должны быть ниже, чем в Литве и Эстонии.