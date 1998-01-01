Декларация Эйгимса: заработал 34,5 тысячи, дал в долг 1,5 миллиона

Председатель Даугавпилсской городской думы Рихард Эйгимс («Наша партия») задекларировал долговые обязательства в размере 517 312 евро и выданные им займы в размере 1 433 664 евро, свидетельствует его декларация о доходах государственного должностного лица за 2017 год, поданная в Службу госдоходов.

В прошлом году мэр Даугавпилса заработал 34 468 евро. За работу в Сейме он получил 18 796 евро, в Даугавпилсской думе - 12 163 евро, в Даугавпилсском олимпийском центре - 3509 евро.

В пользовании Эйгимса имеется квартира в Риге, в собственности - две квартиры в Даугавпилсе, легковой автомобиль «Plimouth» 1998 года выпуска, два автотягача для прицепа, моторная лодка «Jamaha» 1980 года выпуска, две весельные лодки и автоприцеп.

Эйгимсу принадлежат также 100 долей капитала стоимостью 15 650 евро в хоккейном клубе «Stalkers», по 23,97 доли капитала предприятия Ķīmiskās šķiedras rūpnīca стоимостью 68 227 евро и АО «Stalkers D», 50 долей капитала стоимостью 1423 евро в ООО «Steamhammer», 51 доля капитала ООО «VK Alfa» и 23335 долей капитала стоимостью 23 335 евро в ООО Sadzīves centrs «Kristāls».

В 2000 и 2001 гг. Эйгимс входил в список 100 латвийских миллионеров.