Спрудс снова задержан, вместе с ним еще трое - все за преступления в процессе неплатежеспособности

По информации агентства LETA, Государственная полиция задержала четырех подозреваемых в деле о преступных деяниях в процессе неплатежеспособности, в их числе и бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс, уже находящийся в статусе обвиняемого.

Госполиция не называет имен задержанных.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями только подтвердило факт, что в ходе процессуальных действий в рамках ранее начатого уголовного процесса о преступных деяниях, совершенных во время администрирования неплатежеспособного предприятия, в результате которых потерпевшим нанесен ущерб в крупном размере, 24 апреля задержали четырех человек, среди которых - бывшие и действующие администраторы неплатежеспособности и адвокаты.

Всего при 10 обысках были изъяты документы, электронные носители данных и другие доказательства.