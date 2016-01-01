В 2017 году Латвию посетило на 13,7% больше иностранных туристов, чем в 2016

В прошлом году иностранные туристы пересекли границу Латвии 7,726 млн раз - на 13,7% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2017 году они потратили в Латвии 691,9 млн евро - на 46,7 млн евро или 7,2% больше, чем в 2016.

Общее количество ночей, проведенных иностранными туристами в Латвии, по сравнению с 2016 годом в 2017 году увеличилось на 1% - до 8,9 млн. Средняя продолжительность пребывания гостей в Латвии сократилась на 0,4 суток - до 4,5.

В 2017 году Латвию посетили 1,9 млн иностранных туристов, приехавших на несколько дней, что на 8,7% больше, чем в 2016 году. Они потратили в Латвии на 533,9 млн евро (12,5%) больше, чем в позапрошлом году.

Число таких туристов из Великобритании за год увеличилось на 95,7%, из Германии - на 31,8%, России - на 9,3%, Швеции - на 7,3%. Сократилось число таких туристов из Эстонии (на 27,1%), Литвы (19,8%) и Белоруссии (15,3%).

В 88,1% случаев иностранные гости приезжали в Латвию на несколько дней как туристы (38,5% - отдыхать, 29,9% - навестить родных и друзей, 19,7% - по делам), в 11,9% - с другой целью, например, на учебу.

Средние расходы таких туристов в Латвии в 2017 году составили 273,86 евро, среднесуточные - 60,22 евро.

71,2% ночей иностранные туристы провели в арендованных или платных местах ночлега, 28,8% - у родных и друзей или других бесплатных частных местах ночлега.

Из всех пересекавших в прошлом году границу Латвии иностранных туристов 59,1% использовали воздушный транспорт, 36,7% - автотранспорт, 0,6% - морской, 3,6% - железнодорожный транспорт.