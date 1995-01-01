138 человек - «за», 1 - воздержался: что произошло 4 мая в 19:20

Сегодня, 4 мая, исполняется 28 лет со дня принятия Декларации о восстановлении независимости Латвийской республики. В день важного государственного праздника Русский TVNET подготовил 5 фактов о событиях тех дней, призванных рассказать, как проходило принятие Декларации и какова предыстория провозглашения независимости страны, в которой мы живём сегодня.
Факт первый
Корни событий 4 мая ведут к 1989 году, когда народное движение Атмоды «Народный фронт» начало борьбу за полное возобновление государственной независимости.
Народный фронт Латвии был основан 8 октября 1988 года, как всенародное движение в поддержку Перестройки на территории Латвийской ССР.
Факт второй
Проект Декларации о государственной независимости Латвии готовила специальная рабочая группа Народного фронта Латвии.
22 марта 1990 года в квартире депутата Роланда Рикарда состоялось собрание, в ходе которого удалось создать наработки, ставшие «скелетом» декларации.
Одним из руководителей группы был Роман Апситис — доцент юридического факультета Латвийского университета, специалиста по вопросам международного права.
Позже, в период с 1994 по 1995 годы, Апситис являлся министром юстиции, с 1996 по 2007 годы был судьёй Конституционного суда, а в период с 2007 по 2011 годы занимал должность омбудсмена.
Факт третий
Первое заседание Верховного Совета состоялось 3 мая 1990 года, в ходе которого решались организационные вопросы. Источники тех лет сообщают о попытках оппозиции тянуть время.
На заседании 4 мая разгорелись бурные дискуссии. Стенография заседания свидетельствует о том, что
председателю заседания Анатолию Горубнову приходилось перебивать спикеров, потому что многие из них выступали с чрезмерно длинными обращениями.
Latvijas Republikas Augstākās Padomes pirmās sesijas 4. sēde
Голосование завершилось в 19:20.
Депутаты получили большую поддержку народа в виде оваций возле здания Сейма.
Множество людей наблюдало за происходящим с экранов телевизоров.
Факт четвертый
4 мая 1990 года Декларацию о независимости принял Верховный Совет СССР, в составе которого был 201 депутат. При необходимом большинстве в 134 голоса в поддержку Декларации высказались 138 человек, 1 воздержался, остальные не голосовали.
Вместе с провозглашением независимости страны, Латвия вернула официальное название «Латвийская республика», а также важные статьи Сатверсме, принятые в 1922 году.
Депутаты, которые в 1990 году проголосовали за восстановление независимости Латвии, сегодня состоят в организации «Клуб декларации 4 мая».
Факт пятый
Коммунистическая партия Латвии осудила принятие декларации, предложив созвать референдум. Однако он не был созван, поскольку Латвия вошла в состав СССР также без проведения референдума.
По данным Верховного Совета,
за 24 дня после принятия Декларации было получено 646 тыс. 726 писем и телеграмм от жителей Латвии с поддержкой, и только 8 тыс. 993 человека Декларацию осудили.