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Дожди продолжатся и в пятницу

Русский TVNET
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Иллюстративное фото | Фото: AFP

В пятницу в Латвии снова образуются дождевые облака, температура воздуха не изменится, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью и днем местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня осадки ожидаются почти по всей территории страны, а в центральном и восточном районах возможны грозовые ливни с градом.

Ночью ветер немного стихнет, а температура воздуха опустится до +2..+6 градусов. Днем порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 10-15 метров в секунду, а воздух прогреется до +10..+13 градусов, на побережье - до +7..+9 градусов.

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