Китай принял на вооружение новые баллистические ракеты

Ракетный комплекс DF-26 (Дунфэн-26) официально принят на вооружение ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. Об этом сказал официальный представитель минобороны У Цянь, сообщает Синьхуа в четверг, 26 апреля.

«DF-26 – баллистическая ракета средней и большой дальности нового поколения, разработанная Китаем собственными силами с применением ряда новейших технологий. Она способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки», – говорится в сообщении.

Новая ракета способна поражать цели на расстоянии до 4 тысяч километров. Она предназначена для уничтожения наземных объектов, кораблей и других целей.