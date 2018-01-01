Сейм концептуально поддержал предложение об обучении в школах с шести лет

Сейм сегодня концептуально одобрил поправки к законам об образовании и о всеобщем образовании, предусматривающие в том числе начало школьного обучения с шестилетнего возраста.

Начать реформу планируется 1 сентября 2019 года. Как ранее пояснил министр образования и науки Карлис Шадурскис, шестилетние дети смогут начинать обучение в первом классе как в школе, так и в детсаду.

Поправки устанавливают критерии, определяющие, в каких случаях дети должны начинать школьное обучение с шести лет.

На этапе дошкольного образования предусмотрена обязательная подготовка (0-й класс) к получению основного образования - в год, когда ребенку исполняется пять лет.

Освоение основного образования в 1-м классе ребенок будет начинать 1 сентября того календарного года, когда ему исполняется шесть лет. Родители ребенка, чей возраст меняется после 1 сентября (с 1 сентября по 31 декабря), смогут по желанию отложить начало основного образования ребенка до 1 сентября следующего года. В обоснованных случаях (заключение семейного врача, психолога) ребенок сможет обучаться по подготовительной программе (в 0-м классе) еще один год, то есть с шести до семи лет и начать основное образование в 1-м классе 1 сентября календарного года, когда ему исполняется семь лет.

Таким образом, часть программы дошкольного образования, обязательная для подготовки к получению основного образования, сокращается на один год (сейчас она продолжается два года).

Программа основного образования, как и сейчас, осваивается девять лет.

После уроков учащимся 1-го класса, как и сейчас, будет обеспечена возможность организованно проводить свободное время.

Дети, начавшие двухлетнюю обязательную подготовку к освоению основного образования в 2017/2018 учебном году, продолжат ее также в 2018/2019 учебном году. На втором году подготовки им будет предложена переходная программа, чтобы до 4-го класса устранить различия между первыми классами 2019/2020 учебного года.

1 сентября 2019 года пяти- и шестилетние и шести- и семилетние дети, которые 1 сентября 2018 года начали или продолжили обязательное дошкольное образование, начнут учиться в 1-м классе по новому учебному содержанию.

Во всех классах и на всех ступенях образования новое учебное содержание будет введено в 2021/2022 учебном году.