Вояж с незнакомцами: приключения в пути, сюрпризы, попутчики

В путешествиях, как известно, лучший рюкзак - это кошелек. Если наличности вдоволь, банковские карты в кармане, а банковские счета допускают излишества, то можно не заморачиваться экономией и путешествовать с комфортом. Ну, а если вы ездите часто и ищите самый экономный вариант передвижения из пункта «А» в пункт «В»?.. Ищите попутчиков! Про райдшеринг, например, слышали?

Помотавшись без малого полгода между Ригой и Москвой, я теперь частенько объясняю друзьям и знакомым: поездки с сервисом попутных машин BlaBlaCar.RU в два-три раза дешевле самых дешевых билеты на поезд. Ведь даже общий вагон в скором поезде Рига - Москва стоит 40 евро, а плацкарт дороже почти вдвое. А летом, с началом сезона цены еще подрастут.

Самолетом меньше, чем за полторы сотни до российской столицы не долетишь. Международные автобусы вполне комфортабельны, до первопрестольной всего ночь пути, но поездка в один конец тянет на 50 - 60 евро.

Если ездишь часто и не за счет работодателя, а платишь за все из собственного кармана, получается довольно-таки накладно.

Тут-то и пригодится BlaBlaCar - сообщество пассажиров и водителей в мире насчитывает уже 100 миллионов человек, помогает найти попутчиков и гарантирует некий минимум безопасности как водителю, так и пассажирам. Все-таки в век глобализации и доступности технологий лучше не на дороге «голосовать», а договариваться в интернете, подтвердив свои контакты и репутацию.

А это не стремно?..

Первой из нашей компании на BlaBlaCar подсела подружка Ирка, она же Ирина Владимировна, преподаватель престижного московского колледжа, частенько наезжающая в Ригу. Мы - непосвященные и отсталые взрослые тетки! - к новому способу передвижения ее передвижений между Ригой и Москвой отнеслись с подозрением.

Первое время, когда Ирина Владимировна пускались в путь, кто-то ее провожал, сфоткав - на всякий случай! - и машину, и номера, и водителя. А потом, получив весточку, что она-таки благополучно до дома доехала, всякий раз удивлялись. А потом и сами попробовали. И все оказалось просто - даже проще простого!

Регистрируешься на сайте, подтверждаешь номер телефона и электронную почту, а также собственную личность. Как? Посредством социальных сетей, например, где сразу видно, что страничка не вчера заведена, есть реальные связи, друзья и контакты.

Далее, выбрав маршрут, смотришь, что предлагают движущиеся в нужном тебе направлении водители.

Цены - разные, назначает их сам водитель, они сразу же обозначены. Отличаются мало - обычно это порядка 20 - 25 евро.

Так же как место старта в Риге и финиша в Москве, марка машины, предпочтения и условия. Ну, например, согласится ли водитель взять вас в машину с собакой, и готов ли он слушать всю дорогу вашу болтовню и музыку.

Далее остается лишь забронировать поездку и получить подтверждение от водителя. Можно связаться с водителем по телефону, выяснив какие-то еще вопросы.

И да: если ездите часто, то репутация ваша как водителя или как пассажира имеет значение. Ведь отзывы по итогам поездок оставляют и тем, и другим. Так что от рейтинга зависит, захотят ли вас далее видеть попутчиком пока не знакомые вам люди.

Откуда взялся BlaBlaCar?

Есть легенда о том, как это все начиналось. (А, может быть, так все и было?..) Основатель сообщества BlaBlaCar - Фредерик Маззелла - однажды под Рождество не мог уехать из Парижа в пригород, в гости к родителям. Увы, все билеты на автобусы были распроданы...

Тогда-то будущий основатель сервиса попутчиков и сообщества путешественников и призадумался о том, что масса водителей в нужном ему направлении следует в полупустом автомобиле, и многие, наверняка, были бы напрочь сэкономить...





Совместные поездки - или райдшеринг - всего лишь часть новой философии жизни, обретающей миллионы и миллионы сторонников. Называется это по-научному экономикой совместного потребления (sharing economy). Главное тут - взаимодействовать и делиться. Разумеется, речь идет не только о путешествиях с попутчиками.

Например, люди готовы предоставлять незнакомцам, собственное жилье, которым временно не пользуются, но это уже совсем другая история. Автомобиль ведь тоже пространство достаточно интимное, но... Два-три пассажира уже позволяют водителю окупить расходы на бензин, а иногда и заработать.

Не только экономия



Экономия - далеко не единственный стимул для совместных поездок. Мотивация как водителей, так и пассажиров может быть разной. Во-первых, путешествует BlaBlaCar'ом обычно народ интересный - активный, инициативный, и, чаще всего, молодой. Это легкие на подъем люди.

Чего только не узнаешь в пути от попутчиков!.. Истории банкротств и новых надежд, рецепты копчения мяса, адреса, пароли, цены... А также секреты и тонкости взаимоотношений с российскими миграционными службами, суждения о делах латвийских.

Ведь среди тех, кто регулярно курсирует между Латвией и Россией много тех, кто живет на две страны, ездят на заработки, ставит на крыло свой маленький бизнес.

Случались в попутчиках люди очень и очень разные. Почти всегда интересные, думающие, разговорчивые. Многие в России работают или учатся, кто-то думает даже туда перебраться на жительство, кто-то уже перебрался, или только еще выбирает, присматривает себе на российских просторах «деревню на жительство»...

Просто я работаю... тушканчиком



Чаще всего езжу из Риги на Москву. Но случалось держать путь и на Питер. Бывали ситуации... непонятные. Регистрируешься на сайте - свободное место всего лишь одно, хоть машины по виду похожа на микрик. Где же остальные пассажиры?.. Их нет, да и машина - японская - того редкого у нас класса, что только выглядит микроавтобусом, но по габаритам вписывается в параметры легковушки.

И водитель честно говорит: еду с грузом, второй человек нужен, чтобы груз на двоих разложить. Для тех, кто не в курсе: на таможне при пересечении российской границы существует по весу лимит: положено 50 кг на человека. Едем вдвоем - значит, можно везти уже 100 кг.





Груз вроде бы ерундовый, всякий домашний скарб: петербуржский житель Александр перевозит вещи знакомых, перебирающихся в Россию на постоянное место жительство. Так что в коробках в машине бэушная бытовая техника, детский самокат, барахлишко, игрушки... Словом, ничего криминального или попадающего под таможенные сборы.



Но у нас-таки да - явный перевес. Значит, ценность груза (и пошлина) может быть назначена по усмотрению таможенника... Александр с начальником смены долго спорят. А тем временем предвкушаю, что до Питера остается совсем чуть-чуть, ведь уже и штамп о въезде мне в паспорт поставили...



Но не тут-то было - Александр с таможенниками «не договорился» и мы возвращаемся. Оставляем на «европейской» стороне в камере хранения «лишний» груз и со многими приключениями пересекаем-таки границу. Веселая, нечего сказать, у нас получилась поездочка!..





... А «тушканчик» - оказывается, питерское слово из нового, «санкционного» времени.

Предприимчивые граждане, часто курсирующие из Питера в Финляндию за продуктами, охотно берут с собой «бесплатных пассажиров» с тем, чтобы увеличив разрешенный вес, привезти побольше дефицитных «санкционных» продуктов на продажу.

«Засады» на границе

Главный минус и вечная проблема в автомобильных поездках с попутчиками между Ригой и Москвой - это граница. Никогда ведь не знаешь, сколько там простоишь в очереди на паспортный контроль и таможенный досмотр у россиян. Даже если машин немного, ожидание в очереди может легко растянуться ...часа на четыре. А не повезет - так простоите еще и дольше.





У рейсовых автобусов тут явное преимущество - они-то идут по расписанию. И хоть пассажирам приходится из автобуса следовать «с вещами - на выход», расписания граница старается не нарушать.

Так что хочешь приехать вовремя - выбирай общественный транспорт. Работяги, отправляясь на заработки в Россию, где их организаторы «шабашек» встречают, чаще едут поездом, хоть и в общем вагоне.

«Не понимаю я тех, кто едет ночью. То ли дело днем: утром - выехал, к вечеру - на месте.» Это говорит нам водитель Ивар, ранним утром весеннего дня, когда только стартуем из Риги. Фиг вам, вечером... Простояв четыре часа на границе, в Москве мы уже почти что ночью. Ивар, не зная Москвы, проскакивает нужный мне поворот с кольцевой.

Но вроде и от места нашей следующей остановки до метро топать - всего ничего. Да... Вот только новая станция «Селигерская» пока что присутствует только на карте - откроется она только спустя две недели. Что ж, у дешевых способов передвижения ведь одни не только сплошные достоинства.