В лесах начинается пожароопасный период

Государственная служба леса (ГСЛ) с сегодняшнего дня объявляет на всей территории Латвии пожароопасный период.

В этот период в лесах должны соблюдаться требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесами должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

В этом году в латвийских лесах зарегистрировано уже более 50 пожаров, выгорело 36 га леса.