Рижский окружной суд рассмотрит жалобу на арест Гапоненко

Рижский окружной суд сегодня в 10.00 рассмотрит апелляционную жалобу на арест руководителя незарегистрированной организации «Конгресс неграждан» Александра Гапоненко, сообщила его адвокат Имма Янсоне

Адвокат обжаловала решение суда Видземского предместья Риги от 21 апреля, которым суд санкционировал арест ее подзащитного в качестве меры пресечения.

Как сообщалось, 20 апреля Гапоненко был задержан Полицией безопасности (ПБ) в рамках начатого 4 апреля уголовного процесса о действиях, направленных против государственного суверенитета, территориальной целостности Латвии, государственной власти или государственного строя. За эти преступления предусматрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В рамках уголовного процесса прошли также обыски на связанных с Гапоненко объектах. Более подробной информации ПБ в интересах следствия не предоставляет.

В феврале прошлого года в суд было передано дело, по которому Гапоненко обвиняется в разжигании национальной розни за публикации в фейсбуке. Рассмотрение дела назначено на 19 июня.

Глава антикоррупционной комиссии Сейма Айнар Латковскис просил ПБ дать оценку публикациям Гапоненко в фейсбуке о том, что в мае при помощи американцев в Риге будет проведена этническая чистка. Замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а затем ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории стадиона «Сконто».

По информации агентства ЛЕТА, задержание Гапоненко не связано с этой публикацией в фейсбуке.