К концу недели ожидается потепление

В субботу и воскресенье в Латвии будет меньше осадков, а с юга начнут поступать теплые воздушные массы, прогнозируют синоптики.

Завтра, в день Большого субботника, в основном будет облачно, во многих регионах пройдет небольшой дождь. Ночная температура составит +1..+5 градусов, днем воздух прогреется до +9..+16 градусов.

В воскресенье ожидается переменная облачность, дожди возможны только местами. Во второй половине дня воздух прогреется до +17..+21 градуса, на побережье Курземе и Видземе - до +8..+13 градусов.

В последний день апреля и 1 мая температура воздуха во многих регионах может превысить +20 градусов, возможны дожди и грозовые ливни, затем вновь наступит небольшое похолодание.