С должности снят председатель Баускской краевой думы Райтис Абелниекс

Девять депутатов Баускской краевой думы выразили недоверие председателю думы Райтису Абелниексу (ВЛ-ТБ/ДННЛ), поэтому в четверг на внеочередном заседании думы он лишился должности, сообщил агентству ЛЕТА депутат думы Александр Новицкис (Латвийское объединение регионов).

В повестку дня внеочередного заседания было включено голосование за выражение недоверия также заместителю председателя думы Валдемару Чаче (ВЛ-ТБ/ДННЛ), но оно не состоялось, так как закон не позволяет думе работать без руководства.

В течение ближайших двух недель будет созвано еще одно внеочередное заседание думы для освобождения Чачи от должности и выборов нового председателя. Конкретные кандидаты на эти должности пока не называются.

Выразившие недоверие Абелниексу депутаты недовольны тем, что руководство думы не обеспечивает прозрачности ее работы, многие решения принимаются безответственно, не думая об источниках финансирования. У части депутатов также имеются подозрения о нарушениях в работе руководства думы, при этом данные нарушения уже изучают надзорные органы.

Всего в Баускской краевой думе 17 депутатов.