Глава Минздрава Чакша забыла оплатить счет за услуги в рижском роддоме?

Отец ребенка - врач, отоларинголог Иво Тераудс. Событие грандиозного масштаба, ничего не скажешь, однако, в кулуарах начали шептаться - министр, мол, ... «забыла» оплатить медицинские услуги в роддоме, сообщает nra.lv со ссылкой на Vakara Ziņas.

Журналисты обратились к руководителю Отдела коммуникации Минздрава Оскару Шнейдерсу, который внес ясность: «Информация, которой вы располагаете, не отвечает действительности, так как счет за услуги оплачен. И тому есть доказательства - чеки из рижского роддома».