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Глава Минздрава Чакша забыла оплатить счет за услуги в рижском роддоме?

nra.lv
Анда Чакша | Фото: Ieva Čīka / LETA

Глава Минздрава Анда Чакша в январе родила дочь.

Отец ребенка - врач, отоларинголог Иво Тераудс. Событие грандиозного масштаба, ничего не скажешь, однако, в кулуарах начали шептаться - министр, мол, ... «забыла» оплатить медицинские услуги в роддоме, сообщает nra.lv со ссылкой на Vakara Ziņas.

Журналисты обратились к руководителю Отдела коммуникации Минздрава Оскару Шнейдерсу, который внес ясность: «Информация, которой вы располагаете, не отвечает действительности, так как счет за услуги оплачен. И тому есть доказательства - чеки из рижского роддома».

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