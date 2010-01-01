За 10 лет Латвия освободилась от 20 тысяч тонн мусора

За десять лет благодаря Большому субботнику Латвия освободилась по крайней мере от 20 тысяч тонн мусора.

Хотя количество участников акции постоянно растет, мусора еще остается много. Латвийский пейзаж стал явно чище, а участие населения в охране окружающей среды - более активным, говорит руководитель движения Большого субботника Вита Яунземе.

В этом году на субботник заявлено почти 1600 мест, а акцент будет сделан на сбор стекла и посадку деревьев. Целью организаторов, когда они начинали эту инициативу, состояла в том, чтобы сделать Латвию самым чистым и ухоженным местом на карте мира, но на этом движение останавливаться не собирается.