Хозяин кота ищет «героя» который расстрелял его любимца: вознаграждение 500 евро

Лаурис из Талси разыскивает свидетелей или людей, которые владеют информацией, кому в Талси принадлежит оружие, из которого была расстреляна его кошка.

«Вознаграждение гарантирую в 500 евро! И анонимность тоже. Пожалуйста, помогите найти «талсинского героя". Начну с того, что мой кот Раса - самый дружелюбный в мире. 23 апреля в Талси, в районе улиц Дарба/Колкас некий «охотник» хотел расстрелять моего кота. На фото видно, что он не очень хороший стрелок, который прострелил животному плечо. Оружие должно быть зарегистрированным. Поэтому прошу, может кто-то знает или видел, где живет «охотник», дайте знать!», - написал хозяин.

Добавим, что у пострадавшей кошки впереди операция, но «держится она молодцом».