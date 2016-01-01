Зарплаты продолжают расти, но в основном у руководителей госпредприятий

В основном люди, возглавляющие полностью или частично принадлежащие государству компании, получают в год в виде заработной платы до ста тысяч евро, следует из поданных ими в Службу государственных доходов деклараций.

В то же время средняя брутто-зарплата по стране в прошлом году составляла 926 евро, что по сравнению с 2016 годом на 67 евро или 7,9% больше.

Средняя брутто-зарплата в частном секторе была 915 евро, в общественном секторе - 951 евро, а в правительственном секторе, в который входят государственные и муниципальные учреждения и предприятия, - 904 евро. В частном секторе зарплаты росли быстрее - на 8,3% в год, в общественном секторе рост составил 7,4%, в правительственном - 8,1%.