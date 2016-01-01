«Бессмысленность и затрудненное дыхание»: жители Риги не согласны с происходящим

Жители дома по ул. Гауйиенас, 1 выражают недовольство происходящим в парке Алдара и запланированными там работами. Они обратились с заявлением в Рижскую стройуправу, подали свои предложения, однако их во внимание не принимают.

С порталом TVNET связалась жительница дома по ул. Гауйиенас, 1 Светлана, которая рассказала об отношении жителей к запланированным работам. 13 апреля этого года в Рижскую стройуправу они отнесли заявление о претензии, что интересы жителей не соблюдаются.

Жители выступают против вырубки деревьев в парке Алдара. «Уже спилены деревья напротив дома по ул. Гауйиенас, 1. Кроме того, фасад стены стал более серым, что портит вид при выходе из дома, но стена нужна, чтобы не надувало песок и землю с горки в ветряное время», - поясняет жительница Саркандаугавы.

На улице Слиежу у рельсов спилены все деревья. Это, по мнению жителей, были самые высокие и красивые деревья района. «Каждую весну можно было радоваться, как они цветут. На ул. Саркандаугавас, 26 обрезаны все кусты сирены у хрущевок, которые красиво цвели в мае», - пишет Светлана.

По словам женщины, в парке Алдара на этой территории находится единственная площадка с различными специально посаженными

сортами деревьев. «Жители домов на улицах Гауйиенас, Твайка и других домов в округе находятся под угрозой из-за загрязненности воздуха, вызванной фирмами по перегрузке и разгрузке кораблей»,

- считает Светлана.

Летом нужно держать окна закрытыми, чтобы не чувствовать запах мазута и нефти или других веществ: «Иногда нельзя прогуляться, нужно надевать на рот шарф или задерживать дыхание, чтобы не чувствовать этого ужасного запаха».

Жители также настроены против строительства велотрека на пригорке, где землю выделили 28-й средней школе. Он находится напротив окон жителей дома по Гауйиенас, 1.

«Это вызовет сильный шум, крики детей, музыку. В проекте предусмотрены ежедневные мероприятия. Колеса будут повреждать корни деревьев и экологически чистую инфраструктуру особых видов деревьев. Будут повреждены места гнездования птиц - птицам не понравится громкий шум и детские крики».

Кроме того, жители выступают против строительства забора вокруг парка Алдара, так как исчезнет сущность парка. «Будет ограниченное, коммерческое образование с рабочим временем. Будет закрываться в девятнадцать, когда родители приходят с работы, идти будет некуда», - считают жильцы ближайшего дома.

Кроме того, по словам жителей, не будет смысла в доме садовника, это станет «бессмысленным образованием», как и киоск, который лишится рентабельности

Вместо того, чтобы пилить деревья, жители призывают оборудовать в парке прогулочные дорожки и ступени на горку, установить детские горки, различные тренажеры и скамейки. Кроме того, создать скейт-парк для подростков в месте, где находится старый бассейн, не повреждая инфраструктуру деревьев, а также установить там освещение, которое включается и выключается в темное время суток.

Руководитель отдела по общественным отношениям бюро департамента городского развития Рижской думы Солвита Бренце порталу TVNET подтвердила, что заявление жителей с претензиями насчет планируемой реконструкции парка Алдара получено.

Бренце утверждает, что проектирование парка Алдара проходит согласно желаниям и предложениям жителей Саркандаугавы.

Для того, чтобы прийти к консенсусу, с 2016 года организуются информационные встречи.

Во время публичных обсуждений о планировании территории Риги получены предложения как от общества по развитию Саркандаугавы, так и от детского и молодежного центра «Лаймите».

Кроме того, получены предложения из ближайшей школы, которая находится вблизи парка, о желании заниматься спортом, в том числе на велотрассе. Идея велотрассы - инициатива жителей.

В парке появится детская площадка, пешеходные дорожки, освещение, много скамеек и тихие места, где можно спокойно отдохнуть. Деградирующие объекты обновят (башню, стену поддержки), посадят новые растения, вблизи школы построят велотрассу.

Дом садовника планируется построить для нужд обслуживания, в нем будут публичные туалеты для посетителей парка.

Планируется проредить деревья с целью чистоты парка и чтобы они не мешали его благоустройству. При выборе срубливаемых деревьев проводится их инвентаризация и анализ пейзажа, будет приниматься во внимание и экологическое состояние деревьев.

Перед вырубкой деревьев в 2017 году проходило публичное обсуждение, во время которого жители могли ознакомиться с информацией о том, какие деревья планируется срубить, и выразить свое мнение.

«Обращаем внимание на то, что вырубка деревьев не ухудшит экологическое состояние парка и качество воздуха, так как парк по-прежнему будет богат на деревья и другие растения, а также пополнится новыми саженцами, которые улучшат как экологическое состояние парка, так и эстетическую ценность».

Парк Алдара действительно планируется обнести забором, однако он будет закрыт только в темное время суток, чтобы защитить созданную инфраструктуру. В остальное время парк будет свободно доступен для посетителей.

Создание киоска в парке не планируется.

В случае необходимости департамент готов повторно презентовать решения, предусмотренные проектом перестройки парка.

«Призываем вас относиться к пониманием ко всем жителям Саркандаугавы, которые хотят использовать парк, в том числе к тем, кто хочет активно отдыхать в парке в специально предусмотренных для этого местах»,

- сказала Бранце.