Семейные врачи думают о новых акциях протеста

Терпение семейных врачей из-за повседневных недочетов и нарушений в системе электронного здравоохранения (СЭЗ) на исходе, и они призывают Латвийскую ассоциацию семейных врачей (ЛАСВ)организовать акцию протеста, заявила агентству ЛETA ее президент Сармите Вейде.

Переговоры о проведении акции протеста могут начаться 8 июня, когда запланировано собрание членов ЛАСВ.

С начала года семейные врачи готовят в СЭЗ такие медицинские документы, как э-листы нетрудоспособности и э-рецепты. И хотя с начала обязательного использования СЭЗ прошло уже почти четыре месяца, она все еще работает медленно и с перебоями, отметила Вейде.

В среду сбои в СЭЗ продолжались примерно три часа, а после устранения нарушений СЭЗ работала значительно медленнее, чем обычно. Нарушения в действии СЭЗ отмечены и сегодня, сообщила она.

Врачи регулярно жалуются на то, что СЭЗ не действует, им приходится постоянно перезагружать компьютеры и распечатывать для пациентов рецепты на бумаге, так как аптеки не видят, что им было выписано раньше. Проблемы в СЭЗ наблюдаются каждую пятницу, к тому же у семейных врачей нет времени каждый раз сообщать о них.

В середине марта ЛАСВ известила все ответственные учреждения, включая Минздрав, Кабинет министров и парламентские фракции о том, что рабочее время врачей из-за медленной работы СЭЗ значительно увеличилось, и процесс лечения пациентов находится под угрозой.

ЛАСВ призывает Кабмин и премьер-министра Мариса Кучинскиса обеспечить приглашение независимых экспертов в сфере информтехнологий, которые проанализировали бы причины медленной работы СЭЗ и представили предложения по ее улучшению, чтобы гарантировать врачам быструю, удобную и эффективную работу в СЭЗ. ЛАСВ просит обеспечить пилотный проект для введения э-направлений, устранить имеющиеся недочеты и предусмотреть переходный период для их введения в течение года.

ЛАСВ просит также обеспечить, чтобы в случаях, когда СЭЗ не работает, выданные врачом документы в бумажном виде принимали все государственные, муниципальные и частные учреждения, и предусмотреть, что остальные части СЭЗ практики семейных врачей пока могут использовать добровольно.