McDonald’s объявил о повышении зарплат: сколько будет получать кухонный работник?

Cеть быстрого питания McDonald’s на летний сезон объявила до 100 вакансий на разных позициях в Латвии и 350 вакансий в Балтии. McDonald’s объявил, что повысит среднюю зарплату всех работников ресторанов на 12%.

Зарплата в McDonald’s зависит от должности, но портал db.lv узнал, что средняя зарплата кухонного работника к концу года 700 евро брутто.

McDonald’s подчеркивает, что является гибким работодателем, потому что принимает на работу разные поколения - от школьников до людей 50+. Впрочем, представители предприятия уточнили, что школьники принимаются на работу на кухню ресторана быстрого питания лишь на летний период. Студентов же в качестве работников ждут в McDonald’s на протяжении всего года.

Также целевой аудиторией предприятия являются молодые мамочки, которые хотят работать, но им необходим гибкий график.

На открытии реконструированного ресторана McDonald’s на бульваре Мейеровица db рассказали, что молодым людям, работающим на предприятии, предоставляются все возможности для карьерного роста, и самому молодому руководителю одного из ресторанов всего 22 года.

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Сеть ресторанов McDonald’s реконструировала свой центральный ресторан в Вецриге, на бульв. Мейеровица, инвестировав 800 000 евро. Открытие ресторана прошло 26 апреля.