В июне в Риге откроется новый современный сад отдыха под открытым небом в Пардаугаве с территорией более чем 70 гектаров – ESENA Pаrdaugavas dаrzi («Задвинские сады ЭССЕНА»). Это будет место отдыха с современной концепцией, в котором будут объединены возможности как активного, так и спокойного, гармоничного отдыха. Здесь позаботятся о различных вариантах отдыха для всех групп рижан: и семей с детьми, и молодежи, студентов или коллективов предприятий и других. Новое место будет официально открыто в июне.

ESENA Pаrdaugavas dаrzi станут первой частной и второй крупнейшей публично доступной территорией под открытым небом в Риге с лесами, фруктовым садом, холмами, молодым лесом и несколькими водоемами. Горожане смогут насладиться природой, пейзажами, активно отдохнуть или скрыться от интенсивной жизни на тихом, закрытом от других участке. В кафе на территории сада будут предлагаться полезные блюда из экологических продуктов.

На территории подготовлены площадки с соответствующей технической инфраструктурой, на которых можно организовать частные и публичные мероприятия разного масштаба: вечеринки, концерты, семинары, собрания и др.

Здесь подумали и о возможности для горожан получить новые навыки в сфере садоводства: на территории сада площадью 1000 м2 будут проводиться профессиональные садоводческие семинары.

Те, кому хочется иметь свой кусок земли, смогут договориться о сезонной аренде небольшого, отделенного от остальной территории участка.

Для удобства гостей оборудована просторная автостоянка, туалет, а также обеспечивается круглосуточная охрана. ESENA Pаrdaugavas dаrzi будут открыты для посетителей каждый день с 7.00 до 22.00 по адресу ул. Дзирциема, 123, Рига, LV-1055. Посещение садов, площадок для разных видов отдыха и многие другие удобства будут доступны по разумной цене.

Вплоть до 2001 года территория была заброшенной, заросшей, с нелегальной застройкой и горами мусора.

Владельцы вложили в приобретение и благоустройство этой территории уже несколько миллионов евро. В будущем развитие садa и вложения в него будут в большой степени зависеть от спроса посетителей, их рекомендаций и пожеланий.

Владельцем этой достойной внимания части территории Риги является предприятие SIA Popova legаts, по инициативе которого было основано общество ESENA Pаrdaugavas dаrzi с целью объединить и представлять энтузиастов создания садa, тех, кто оказывает им поддержку, предлагает различные виды активного отдыха, и других партнеров.