Премьер: про мечту стать мостом между востоком и западом можно забыть

Про мечту стать мостом между востоком и западом можно забыть, заявил в пятницу на Днях предпринимателей в Земгале премьер-министр Марис Кучинскис.

Открывая мероприятие, он подчеркнул, что для достижения успеха важно верить в себя, в свой труд.

«В Латвии достаточно много производителей, которые добиваются успеха и на внутреннем рынке, и за рубежом. Предприятия должны настраиваться на успех, разворачивая свою деятельность на внешних рынках. Я высоко ценю компании, которые свою деятельность начали дома, на кухнях квартир, а теперь открывают свое производство не только в Латвии, но и, например, в Эстонии», - сказал глава правительства.

В рамках мероприятия прошла дискуссия о ситуации в латвийской экономике, ее возможностях и перспективах. Кучинскис отметил, что в настоящее время процессы в экономике заставляют пересматривать свою деятельность, чтобы предприятия, регионы и страна в целом могли развиваться.

«Сегодня можно забыть про мечту стать мостом между востоком и западом, мечту о латвийской Швейцарии и т.п., поэтому нужно акцентировать внимание на образовании, своих предпринимателях, производить высококачественную продукцию, которую можно успешно продавать», - подчеркнул Кучинскис.

Премьер отметил, что за последние два года много сделано для реформирования налоговой системы, снижения доли теневой экономики, а одним из будущих приоритетов является связь науки с бизнесом.

Дни предпринимателей в Земгале организует Латвийская торгово-промышленная палата в сотрудничестве с Елгавским самоуправлением и Елгавской ассоциацией производителей и торговцев. В мероприятии принимают участие представители более 180 компаний из Земгале, других регионов Латвии и соседних стран.