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На телебашне на Закюсале в честь 4 мая будет поднят флаг Латвии

LETA
Фото: Edijs Pālens / LETA

На телебашне на Закюсале в Риге 4 мая в честь Дня восстановления независимости Латвийской Республики будет поднят государственный флаг Латвии размером 3x6 м, сообщила агентству ЛETA руководитель отдела маркетинга Латвийского государственного радиотелецентра Винета Спругайне.

Такие же большие флаги 4 мая будут подняты на телевышках Латвийского государственного радиотелецентра в Валмиере, Цесвайне, Даугавпилсе и Резекне.

Церемония поднятия флага на телевышке на Закюсале будет проходить с 9.00 до 10.00, в ней примет участие министр сообщения Улдис Аугулис.

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