От гриппа в этом сезоне скончались 58 человек, шестеро – на прошлой неделе

Заболеваемость гриппом в Латвии существенно снизилась, и на прошлой неделе порог эпидемии не был превышен ни в одном из городов. Хотя эпидемия гриппа в стране практически завершилась, на прошлой неделе от осложнений, вызванных гриппом, скончались 6 человек, а всего за сезон -58.

Данные Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ) свидетельствуют, что в нынешнем сезоне, по сравнению с предыдущими, выросла смертность от осложнений гриппа среди людей трудоспособного возраста.

Жертвами этой болезни стали и двое маленьких детей - девочка в возрасте до 4 лет и мальчик возрастной группы 5-9 лет.

В этом сезоне от гриппа скончалась также женщина в возрастной группе 20-29 лет,

8 человек (5 мужчин и трое женщин) в возрастной группе 40-49 лет, 8 человек (5 мужчин и трое женщин) в возрастной группе 50-59 лет, 8 человек в возрастной группе 60-69 лет. 14 умерших - люди в возрасте 70-79 лет, 12 - в возрасте 80-89 лет и четверо - от 90 лет и старше. Средний возраст умерших - 66 лет.

Из всех зарегистрированных случаев смертей от осложнений гриппа 50 сообщений были получены ЦКПЗ из больниц и 8 - из базы данных Регистра жителей согласно информации, указанной в свидетельствах о смерти (5 из больниц и 3 - из врачебных практик).

На прошлой неделе в больницах с диагнозом грипп лечились 48 пациентов, с вызванной гриппом пневмонией - 29 пациентов.



Хотя уровень распространения гриппа в Латвии на прошлой неделе был ниже порога эпидемии (в среднем 31,6 случаев на 100 000 жителей), в двух городах - Екабпилсе (95 случаев на 100 000 жителей) и Лиепае (65,4 случая на 100 000 жителей) он вновь повысился. В связи с прохладной и сырой погодой отдельные случаи гриппа возможны и в первой половине мая.