На этой неделе АЧС обнаружена у четырех кабанов в Курземе и Земгале

Инспекторы Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) на этой неделе констатировали четыре новых случая заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в популяции кабанов, свидетельствует информация ПВС.

Болезнь обнаружена у четырех кабанов: по одному в Яунпилсской волости Яунпилсского края, Кандавской волости Кандавского края, Салгалской волости Озолниекского края и Ройской волости Ройского края.

Таким образом, в этом году АЧС констатирована у 409 кабанов в 161 волости 68 краев.

АЧС в Латвии впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.