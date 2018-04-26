OCTA по цене машины: Четырехзначная цифра озадачила латвийца

О том, что в последнее время цены на полисы обязательного автострахования (OCTA) растут не по дня, а по часам Русский TNET писал и не раз. Когда водители уже смирились с тем, что страховка выросла в 3-4 раза и вместо, например 28 евро на год стала стоить 100, страховщики смогли удивить четырехзначной суммой страховки. Дешевле пересесть на такси?

Наверное, Айвис, который решил купить OCTA на год и вместо 150 евро увидел сумму 2803, испытал настоящий шок!

«Год назад страховка стоила 150 евро. В аварии не попадал. Не понимаю, как за год могли так вырасти расходы страховщиков?», - задается вопросом автоводитель.

Pirms gada bija 150eur.... šogad šitā. Ziepes neesmu taisījis.

Kā var apdrošinātājiem tā pieaugt izmaksas man nav skaidrs? pic.twitter.com/fMw5wO4bt5— Aivis Ceriņš (@CerinsAivis) April 26, 2018

Мужчина решил купить полис на машину в интернете. Ему было предложено несколько вариантов от 266 евро до 2803 евро на год.

Интересно, какой он выбрал вариант?