Что ты знаешь о Латвии? Отвечают студенты из Казахстана, Австралии, ОАЭ, России...

В Университете Никосии, одном из крупнейших высших учебных заведений Кипра, со мной учатся студенты из Франции, Ливана, Египта, Австралии, Китая, Украины, Италии, Германии, Литвы, России, Ганы, Нигерии, Сирии, Ирака, Ливии, Индии, Италии и ряда других стран. Наблюдать за таким разнообразием интересных личностей, стремящимся к новым знаниям, крайне интересно. Еще любопытнее находить и распознавать общие черты и основательные различия между нами. В наших школах уделяется мало внимания изучению стран Ближнего Востока, Африки и Азии, а уроки географии и истории не слишком увлекательны для подростков. Периодически сталкиваясь с растерянностью в глазах некоторых иностранцев при слове «Латвия», я решила воспользоваться нахождением в интернациональной среде, и спросить у однокурсников и других международных студентов, что они знают о нашей стране.

Томас, Объединенные Арабские Эмираты

«Я знаю, что Латвия находится в западной Европе, рядом с Литвой и Белоруссией. Я встречал людей, которые работали в судоходстве и торговле, но это другая история… они рассказывали, что Латвия зеленая страна с красивой природой. Дешевая. Думаю, там особо нечем заняться, но я не уверен.

Ребята, которых я встречал, рассказали мне, что в Латвии красивые женщины, и я им верю».

Барт, Австралия

«Столица Латвии - Рига. Главная религия – православие. В Латвии живет много русскоговорящих. Насколько я знаю, страна находится в западной Европе, одна из стран Балтии. И они там пьют водку».

Энвер, Казахстан

«Я был в Латвии лет 12 назад, когда учился в начальной школе. Мы с семьей ездили на «Новую волну» в Юрмалу, но жили в отеле в Риге. Для меня было интересно, что там шел дождь и была облачная погода. Я помню, что в одном из кафе я заказал горячий шоколад и мне принесли настоящий растопленный шоколад! В то время везде, где мы путешествовали, я пробовал горячий шоколад в заведениях, но именно этот был натуральный растопленный шоколад. Еще я знаю про янтарь, что в Латвии говорят по-русски. Я знаю некоторых девушек, которые приезжали сюда учиться по Erasmus из Латвии – они очень хорошие люди. Я слышал, что в Латвии делали парады фашистов, я к этому нормально отношусь, так как это ваша страна.

Я против того, что есть такой стереотип - «Латвия – это шпроты и фашисты». Кстати, я очень люблю шпроты и часто покупаю их на Кипре».

Зиад, Египет

«Латвия находится в Европе – это все, что я знаю. В школе мы изучаем только арабские страны, не европейские, поэтому не могу сказать что-то еще».

Светлана, Украина

«Я знаю, что Латвия – одна из прибалтийских стран. У меня не очень много знакомых из Латвии, но недавно я познакомилась с несколькими. Я всегда путала Латвию и Литву, но я заметила, что латыши намного лучше говорят по-русски. Из латвийских знаменитостей знаю Лайму Вайкуле и Раймонда Паулса. И Юрмала!»

Мария, Румыния

«Я знаю, что это страна Балтии, столица - Рига. Также знаю, что там больше 300 рек. Я планирую учиться в Риге по программе обмена студентами Erasmus в следующем семестре. Мой выбор пал на Балтию, потому что я хочу узнать другую культуру и увидеть какие там люди. Также местная кухня для меня важный фактор. И я читала много хороших отзывов о Латвийском университете, потому это был мой приоритетный вуз».

Делия, Германия

«На самом деле, я не думаю, что знаю что-либо о Латвии. Там много маленьких государств, которые для нас примерно одинаковы. В школе мы изучаем эти страны, но в общих чертах, как Балтию. Я не могу отличить одну от другой. Здесь (на Кипре – Прим. ред.) я начала немного узнавать эти страны, так как встречаю людей оттуда, в частности, из Литвы. Люди оттуда очень приятные, они даже подарили мне шоколадку! Это так мило!»

Виктор, Россия

«Отношение россиян, в целом, и москвичей, в частности, в адрес всех стран Балтии немного неприятное. Отношение к России, в целом, это русофобские законы, русофобские высказывания, настроения, пропаганда по телевидению.

Если ты не говоришь по-латышски, но живешь там сто лет – тебе не дадут паспорт гражданина – это полная дискриминация. И если 10-15 лет назад это вызывало в людях какой-то гнев, неприязнь, то сейчас все немного успокоились.

Многие едут в туда на выходные, так как это достаточно близко, дешевые рейсы в Таллин, Вильнюс, Ригу, чтобы посмотреть старые красивые европейские города. Знаю, что отток населения происходит достаточно большой: молодежь уезжает, рождается мало детей. В Юрмале проходили разные фестивали – КВН, «Новая волна» и другие, а сейчас все это перенесли в Сочи. И я этому рад, потому что то отношение, которое было на протяжение всего постсоветского периода и те деньги, которые привозились россиянами туда… и как поселок Юрмала превратилась во вторую Рублевку благодаря этому, а сейчас она пустует. Сейчас там проходит фестиваль Лаймы Вайкуле и еще какие-то местные мероприятия, но больше не приезжают россияне со своими деньгами, которые снимали отели, оставляли чаевые…

Если вы выбрали такой вектор – полной русофобии и полного закрытия всего, что связано с Россией, даже того, что к политике не имеет отношения, то надо было заранее иметь план развития отношений с той же Польшей или Германией.

Когда вы отказываетесь от этого и выезжаете массово из страны – это какой-то диссонанс. Надо дружить со всеми соседями, даже если они очень большие и очень страшные».

Мариам, Армения

«Я знаю, что Латвия – это страна в Балтии, соседствующая с Литвой и Эстонией. Я не помню столицу… может быть Вильнюс, но я не уверена. Знаю, что это небольшая страна, которая находилась под влиянием России, и сейчас есть некоторый негатив к русским, так как они все время хотели захватить страну, принудить их разговаривать по-русски и поменять культуру. И для меня это нормально, что люди там хотят сохранить свой язык и культуру, создавая законы, которые регулируют правила для становления гражданами страны.

Насчет стереотипов я бы сказала, что они, наверное, такие же, как и о россиянах. Большинство латвийцев, которых я встречала, говорят по-русски и их поведение такое же, как у россиян.

Говорю это из личного опыта, так как встречала латвийцев, когда жила в Дании, и мой босс тоже была из Латвии».

Вадим, Украина

«Это страна, которая была в Советском Союзе, соседи Эстония и Литва. У латвийцев есть свой язык, но они знают русский также. Это страна Европейского Союза. Могу сказать, что с историей Украины былая связана Литва. Было раньше большое государство, Украина была под ними, и, я думаю, что территория Латвии тоже входила в это объединение.

Знаю стереотипы о балтийцах, но я не верю, что это правда. Например, что там живут медленные в своем поведении люди. Но я не верю - все люди разные».

Аннекс, Кения

«Это маленькая страна где-то в Европе. Это все, что я знаю. В школе мы изучаем только страны Африки – то, что оказывает на нас влияние. Европа никак на нас не влияет».

Катарина, Сербия

«Еще недавно Латвия была для меня совершенно неизвестной страной. Впервые я услышала о ней в моем университете, так как узнала, что в Риге есть очень хорошие университеты по финансам. Я даже рассматривала возможность продолжить учиться там. В целом, я не знаю много фактов о Латвии, только то, что страна находится в северо-западной Европе.

Мне было бы очень любопытно побывать там – посетить Ригу как-нибудь. И я очень счастлива, что встретила тебя, так как ты достойно представляешь Латвию.

И многие вещи, которые я знаю о стране, это то, что ты мне рассказывала».