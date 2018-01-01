Еда по-московски: кулинарные лавки, фуд-корты и кухни народов мира

Пообедать в Москве - не вопрос. В центре мегаполиса на каждом шагу вас ждут заведения общепита. Есть среди них и простецкие забегаловки знакомых нам брендов, демократичные заведения, в которых всегда многолюдно и пафосные столичные рестораны. Выбор, казалось был, просто огромный. Откуда тогда уверенность многих провинциалов, что в Москве все и дорого, и... невкусно?

Если ограничить свои кулинарные впечатления от Москвы фастфудом с посещением какого-нибудь заведения вроде Burger King, которых в российской столице чрезвычайно много, то это в самом деле невкусно. (Во всяком случае в Burger King, что у Рижского вокзала). И, кстати, для тех, кто не готов разбираться в системе купонов и скидок, все не так уж и дешево.

Вопрос цены: недорого - это сколько?

Впрочем, и такого рода общепит имеет миллионы поклонников, на полном серьезе считающих забегаловки ресторанами. И у завсегдатаев резоны: мол, где еще в российской столице можно перекусить за 200 - 300 рублей?.. То есть - по нынешнему курсу - дешевле, чем за 3 - 4 евро?

Поверьте на слово: в Москве есть и кое что получше, чем забегаловки известнейших мировых брендов. Просто места надо знать.

Большинство из известных мне заведений в разное время открыли мне или москвичи, или же наши люди - рижане, долго живущие в российской столице. Но прежде чем отправиться в гастрономическое путешествие по Москве, хорошо бы определиться с критериями.

О вкусах не спорят, это ясно. Так что тут оценки будут исключительно субъективные.

Мобильная кофейня, дешевле, чем в кафе и кофе - отличного качества. FOTO: Евгений Одиноков, Sputnik/Scanpix

А вот что такое по московским меркам «НЕДОРОГО»? Для начала возьмем за основу те же 200 - 300 рублей на человека, что в заведениях фастфуда, - с повышением нижней ценовой планки в зависимости от категории и статуса заведения.

Если же говорить конкретнее: цена бизнес-ланча начинается с 390 рублей, а чек в не самых растопыренных, но вполне достойных ресторанчиках вечером тянет примерно на 1400 - 1600 рублей. Так что цены почти рижские, сравните: предстоящая майская ресторанная неделя в Риге предлагает отведать гастрономических радостей за 15 и 20 евро.



«Теремок»: блины по-русски

Простейший фастфуд в Москве - это окошко или киоск у вокзала, в котором у вас на глазах восточный человек настрогает вам в тонкий лаваш мяса и овощей, сдобрив все этой острым соусом. (Цена от 2 евро, то есть 150 - 200 рублей). Более стильный - ресторан бургеров с десятком всевозможных их вариантов в меню и чеком порядка 10 евро).

А что есть в этой категории собственно русского? Есть «Теремок» - блины по-русски, самая крупная отечественная сеть, работающая уже двадцать лет и насчитывающая порядка 300 заведений в российских столицах и несколько точек в Нью-Йорке.

Мой собственный опыт перекусов в «Теремке» небольшой, но вкусный.

В ресторанном дворике ТЦ «Охотный ряд», что у самой Красной Площади «Теремок» - одна из десятков точек общепита. Блины - это важно! - жарят для вас, получив заказ. Быстро и вкусно: фирменный блин «Сметанник» с пылу с жару плюс чай с чабрецом - 190 рублей.

В меню не только блины - сытные или сладкие. Есть борщи, окрошки, вареники. Готовят веселые блинчики в виде зверюшек и забавных мордашек для детей. Есть замысловатые фирменные блюда для взрослых - например, блинчик «Е-майл» или «Блинкоин», чтоб не скучно было.

Да еще и фирменное обращение к посетителям: «Сударыня!.. Сударь!..» Мелочь, а приятно.

Кстати, сами создатели «Теремка» фастфудом свою продукцию не считают, а принадлежность заведения определяют как fast casual - быстро, на ходу, но не в ущерб качеству.





Бизнес-ланч? Или бутерброд?



Личное мое потрясение от московской еды - неразбериха цен. Ведь бутерброд в театре в антракте вечернего спектакля может оказаться... дороже дневного обеда в уютном ресторанчике. Бизнес-ланчи сегодня есть чуть ли не во всех московских ресторанах. Выбор, разумеется, не столько велик, как в основном меню, но тоже есть - как правило, из двух-трех блюд. И это реально вкусно!

Чашечка капучино на веранде кафе - 220 рублей FOTO: Татьяна Одыня/ TVNET



Что же касается цены - как правило бизнес-ланч стоит 390 рублей за два блюда или 490 рублей - за три. Бывает, разумеется, подороже. Напитки могут быть включены в обед или же предлагаться отдельно. Выбрать заведение, если мобильник в руках, несложно. Вам в помощь отзывы на TripAdvisor.ru.



Но лучше, конечно, совет гурманов-москвичей. Обед в ресторанчике болгарской, грузинской или русской кухни может превратиться в настоящее кулинарное путешествие и стать для вас событием совершенно незабываемым! Проверено на себе: хороших мест много, главное - с кем и о чем трапезничать.





Богатырская гастро-сила

Как ни много в Москве заведений, знакомящих с кухнями мира, а в России хочется и в еде настоящего, русского. Ресторан «Илья Муромец» - самое то, что надо! Заведений с одноименным названием в Москве несколько, целая небольшая сеть.

Но ничего «сетевого» в интерьерах «Ильи Муромца» нет. Стилизовано, конечно же, под «Русь» какой ее представляют иностранцы - красно-белые орнаменты в интерьер, рушники и росписи, фирменная посуда. На радость детям в клетке - попугай и прочие зверушки в вестибюле.

Персонал отличается радушием. А меню бизнес-ланча предлагает огромное количество вариантов. Все вкусно, красиво, интересно. Самореклама на сайте уверенно утверждает, что пельмени в «Илье Муромце» - самый вкусные в Москве. Не знаю, не пробовали, в другой раз. А вот русский борщ - самое то, что надо!





Пироги из «Скалки»: пальчики оближешь!..



Мои юные московские друзья и родственники 25 - 30 лет от роду хором утверждают: в Москве большие перемены. А именно: на смену пафосным и хорошим ресторанам приходят совсем другие заведения. Демократичные, стильные, ориентированные на публику среднего достатка и ставящие во главу угла вкусную и здоровую пищу.

Сахарная вата - это вредно, но детям нравится! FOTO: Евгений Одиноков, Sputnik/Scanpix

Говорит московская молодежь, что теперь с пятисотенной купюрой в кармане (или на карточке) сегодня в Москве можно смело абсолютно в в любое заведение, зная, что денег хватит.

Ну, в общем, это почти как у нас - суммы в 6 - 7 евро и в Риге бывает достаточно. (Разумеется, если читать меню как тору - справа налево, как говаривал один писатель).

В качестве доказательства и для примера повели меня ребята в ближайшую к дому «Скалку» - кофейню с вкуснейшими пирогами, которую облюбовали молодые мамы. На улице можно сидеть с коляской, для ползунков здесь - детский уголок, а для младших школьников устраивают всевозможные мастер-классы).

Вообще-то, знаю точно: лучше пирогов, чем пекла мама, просто быть не может. Остальных можно даже не пробовать. Но как уж тут удержаться - в один заход отведали пирога с семгой. В другой - сладкого, с крыжовником. Сразу скажу - это замечательно вкусно! Ну просто пальчики оближешь!..

Но, разумеется, все это не очень-то дешево. Что даже хорошо: с моей фигурой много пирогов лопать категорически не рекомендуется. Кстати, названной суммы хватило - но лишь потому, что младшие следят за режимом питания, кофе - да, а вот пирогов не едят. Пока мы кофейничали, к прилавку кафе то и дело подходили покупатели. Брали с собой пироги в большом количестве.

Есть ощущение, что дороговизны молодые москвичи не боятся - есть работа, специальность и уверенность в том, что карьера складывается, а, значит, и завтра профессией смогут заработать больше, чем зарабатывают сегодня. Так что планку потребления снижать не намерены.

«Центральный рынок»: а в Москве ли мы?

Мое открытие нынешней весенней Москвы - Центральный рынок на Рождественском бульваре, рядом с Трубной площадью. Попадая сюда вообще сомневаешься: это - Москва? Или Будапешт или Хельсинки? Стильное, роскошное, атмосферное и вкусное (вероятно!) место.



Наткнулась я на «Центральный рынок» совершенно случайно, денег - как назло! - в карманах не было. А тут - целый кластер гастрономических аттракционов.

Кухня разных народов мира, много вкусной экзотики. Ведь Центральный рынок, открывшийся после реконструкции в начале 2018 года - это гастрономический фуд - корт, целый конгломерат заведений, представляющих кухни разных народов мира.

Около 30 кафешек и прилавков располжены по периметру залов на трех этажах, в центре - столы и парные стойки для посетителей, каждый волен ограничиться одним блюдом или собрать свой собственный набор с разных прилавков. Чего здесь только нет! Несколько видов хачапури, сациви, мацони, манты и самса из телятины или баранины, паровые булочки погоди, и даже... японский буйабес.

Есть даже пища космическая - тюбики, которые берут на орбиту космонавты в наши дни, снабжены устройством для подогрева. Гороховый суп, картофельное пюре, курятина... Порция - 350 рублей. Меню - очень земное и, говорят, продукция эта пользуется устойчивым спросом у путешественников и туристов, так как удобно в поездках и путешествиях, когда приготовить горячее затруднительно.

Новые места Москвы

Сколько не напиши - список гастрономических впечатлений от Москвы будет неполным. Но про демократичные сетевые столовки «Му-Му» или «Грабли», в чем-то похожие на наше «Лидо» и без меня многие знают. Кстати, скромный обед тоже укладывается в 200 - 300 рублей или чуть дороже, в обеденное время - хорошо, все горячее, свежее - с пылу с жару.

А вот к вечеру, когда пик посещаемости идет на спад, все уже не так вкусно... Впрочем, не будем обобщать - зависит от конкретного заведения, но сама по себе марка «Му-му» гарантией качества, увы, не является. Одно заведение может оказаться отличным, другое - весьма посредственным.

Есть многочисленные кофейни - в том числе завоевавшие популярность «Шоколадницы», но стоимость кофе с пирожной там давно уже сопоставима с ценой полноценного обеда в более скромном заведении. Зато есть очень интересные по соотношению цена/качество предложения ужина. Увидите в витрине плакат «Ваш ужин уже готов!» (399 руб.) - заходите смело.