В Латвии проходит Большой субботник

Сегодня на всей территории Латвии проходит Большой субботник, на котором люди будут убирать и благоустраивать загрязненные территории, сообщила агентству ЛЕТА руководитель акции Вита Яунземе.

На Большой субботник в этом году заявлено более 1000 территорий, официально утверждено более 700. Старт акции дан в 9 часов в Пурвциемсе у Бикерниекского леса. Выбрать место для субботника можно на карте на сайте «talkas.lv».

Премьер-министр Марис Кучинскис будет участвовать в субботнике в Мадонском крае, в доме Оскара Калпакса, а президент Латвии и патрон Большого субботника Раймонд Вейонис - в Скрундском крае на полигоне вместе с представителями Национальных вооруженных сил и Земессардзе.

В завершение субботника в Риге на набережной Даугавы у статуи Большого Кристапа пройдет символическая акция «Сажаем будущее Латвии» - будет посажена липа. В акции примут участие Вейонис, председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис, мэр Риги Нил Ушаков и другие. Дерево освятит архиепископ лютеранской церкви Янис Ванагс.