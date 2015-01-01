Перепись населения в 2021 году: будут получены данные о межгосударственной миграции

На следующей переписи населения в 2021 году будут получены данные о межгосударственной миграции населения, говорится в сообщении Министерства экономики о подготовке к переписи.

Исследование миграции начнется в этом году.

В целом предусмотрено исследовать 20 000 жилищ. Обобщив данные обоих исследований, планируется получить дополнительную информацию о потоке внешней миграции.

На проведение переписи населения в 2021 году Минэкономики выделено 2,46 млн евро на период с 2015 по 2023 год. В 2018 году Кабинет министров решил дополнительно перечислить Центральному статистическому управлению 164 тыс. евро на изучение миграции и 85 тыс. евро Управлению по делам гражданства и миграции на усовершенствование программного обеспечения регистра жителей.