Жительница Резекне о находке в мусорном баке во дворе: «Люди, что происходит?!» (фото)

«Люди, что происходит?! В Резекне, на улице Дарзу 37 во дворе в мусорнике сегодня около 16 часов были выброшены 8 только родившихся щенков. Проходили мимо, услышали писк. Открыв крышку мусорника, увидели, что в пакете выброшены щенки - мокрые и голодные. Одного, к сожалению, спасти не удалось. Если у ТЕБЯ есть собака, ТЫ должен быть ответственным и за нее, и за ее потомство. Я не знаю, как спится людям сделавшим такое!», - написала она.

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Автор поста поблагодарила работников Резекненского приюта животных за оперативную работу: песики находятся в надежном месте. Они в скором времени будут искать себе любящих хозяев. О животных можно узнать по телефону 26179322 или по адресу Резнас 13b (приют).