«Fitch Ratings» сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне «A-» с перспективой на будущее

Международное агентство кредитных рейтингов «Fitch Ratings» сохранило кредитный рейтинг Латвии для обязательств в местной и иностранной валюте на уровне «A-» со стабильной перспективой на будущее.

«Fitch Ratings» назвало преимуществом Латвии ее членство в еврозоне, которое способствовало кредитоспособности, укрепило доверие к экономической политике, повысило гибкость внешнего финансирования, уменьшив валютные риски иностранных инвесторов и предоставив банкам Латвии доступ к обеспечению ликвидности Европейского центробанка.

Агентство отмечает также, что в Латвии стабильный банковский сектор, в котором работают в основном банки, принадлежащие иностранным владельцам, что уменьшает риски финансового сектора нагрузить баланс государства. «Fitch Ratings» отмечает, что закрытие «ABLV Bank» ускорило сокращение сектора нерезидентов, но влияние его на банковскую отрасль и экономику в целом невелико.

Недостатком Латвии «Fitch Ratings» считает малую и открытую экономику, уязвимую к внешним потрясениям. Уровень доходов населения ниже среднего показателя группы «А».

Агентство прогнозирует, что темп развития экономики Латвии уменьшится в этом году до 3,6%, а в следующем году до 3,1% из-за более медленного освоения фондов ЕС и обострения ситуации на рынке труда.