Суббота, 28 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

От песка в Риге очищено 700 км улиц

LETA
Фото: Zane Bitere / LETA

Департамент сообщения Рижской думы в рамках месячника чистоты очистил от песка и отложений 700 км рижских улиц, рассказала представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

Очистка проезжей части, мостов и путепроводов от песка и скопившихся за зиму отложений началась 5 апреля. Также приводятся в порядок остановки общественного транспорта и стоки ливневой канализации.

В Риге планируется очистить от песка 1500 километров улиц. Работы проводятся ночью и ранним утром. Планируется, что они будут закончены до начала мая.

0 Комментарии