От песка в Риге очищено 700 км улиц

Департамент сообщения Рижской думы в рамках месячника чистоты очистил от песка и отложений 700 км рижских улиц, рассказала представитель департамента Уна Ахуна-Озола.

Очистка проезжей части, мостов и путепроводов от песка и скопившихся за зиму отложений началась 5 апреля. Также приводятся в порядок остановки общественного транспорта и стоки ливневой канализации.

В Риге планируется очистить от песка 1500 километров улиц. Работы проводятся ночью и ранним утром. Планируется, что они будут закончены до начала мая.