Мэр Резекне унаследовал 90 тыс. евро

Председатель Резекненской городской думы Александр Барташевич в прошлом году заработал 32,784 тыс. евро и унаследовал 90,513 тыс. евро, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

В Резекненской думе Барташевич заработал 32,392 тыс. евро, в Латгальском регионе планирования - 356 евро, в Балтийской международной академии - 36 евро. 90,513 тыс. евро он унаследовал от отца Анатолия Барташевича.

Безналичные денежные накопления мэра Резекне составляют 78,475 тыс. евро в «Swedbank». Барташевич декларировал также кредиты в размере 78 тыс. евро. Ему принадлежат два земельных участка в Резекненском крае, 4368 долей капитала стоимостью 436 евро в АО «Ригас старптаутиска аутооста» и 0,5 долей капитала стоимостью 1734 евро в ООО «RECCE».