Иванс: у школьников слабые знания об истории и недавнем прошлом

По его мнению, обучать истории в школах очень важно, и особенно не хватает академических исследований о периоде Верховного совета. «Учителя говорят, что в учебниках о том периоде ничего не написано. Однако, чтобы написать хотя бы два предложения об этом периоде, его нужно изучать», - сказал Иванс.

Он выразил надежду, что Министерство образования и науки поддержит программу изучения этого периода, и ученые получат гранты.

8 октября в честь 30-летия основания Народного фронта в театре «Дайлес» состоится международная конференция, на которую приглашены все бывшие участники Атмоды.