Жданок: если РСЛ пройдет в Сейм, решение о реформе образования будет пересмотрено

Если Русский союз Латвии (РСЛ) пройдет в Сейм, реформа, предусматривающая переход образования на латышский язык, будет пересмотрена, заявила сегодня на съезде РСЛ лидер партии Татьяна Жданок.

По ее словам, сейчас очень специфическое время, когда из многомерного пространства людей пытаются вытеснить в «плоский театр абсурда».

После Жданок выступил депутат Европарламента Андрей Мамыкин, который пояснил, что не является членом партии, но участвует в съезде как почетный гость. Мамыкин вместе со Жданок и сопредседателем РСЛ Мирославом Митрофановым сидел в президиуме съезда.

По его словам, получена поддержка от депутатов Европарламента, которые помогут добиться пересмотра реформы образования. Мамыкин также призвал присутствующих принять участие в очередной акции против перевода школ на латышский язык.

Депутат заявил, что

в обществе сейчас царит напряжение, вызванное несоответствием между декларируемыми целями и результатами.

Оба выступления прозвучали по-русски. На съезде присутствуют 119 делегатов.

РСЛ сейчас не представлен в парламенте Латвии, а в Европарламенте его представляет один депутат - Митрофанов.