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Сегодня на солнце воздух прогреется до +21, возможен дождь

LETA
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Фото: LETA

По прогнозам синоптиков сегодня в Латвии будет переменная облачность и местами пройдут кратковременные дожди.

Медленный юго-восточный ветер на большей территории страны сменит умеренный южный и юго-западный ветер.

Температура воздуха прогреется до +17...+21 градуса, более прохладно будет на побережье, в том числе после обеда температура воздуха в Лиепае упадет до +10 градусов.

В Риге серьезных осадков не обещают, сквозь облака будет светит солнце, ветер - умеренный южный, а температура воздуха поднимется до +20 градусов.

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