Большой субботник: Убрали даже больше, чем планировали

28 апреля по всей Латвии прошел Большой субботник. Организаторы сообщили, что объем собранного мусора станет известен через несколько недель, однако уже очевидно, что было убрано больше мест, чем было заявлено до начала субботника.

Русский TVNET ранее сообщал, что по всей Латвии было заявлено более 1700 официальных мест для уборки, однако руководитель большого субботника Вита Яунземе сообщила, что в этом году особенно активизировались так называемые участники субботника «последнего момента».

Поэтому до последнего координаторы субботника помогали активным жителям советами, как и где лучше убрать в ранее незаявленных местах. Подведя итоги, Яунземе отметила, что, несмотря на порывистый ветер и покрапывание дождя, активность латвийцев была высокой.

Организаторы сообщили, что выброшенные портативные компьютеры и поношенная обувь уже давно никого не удивляют, но в этом году кто-то нашел и абсолютно новую пару кед со всеми ценниками, а в Мангальсале был найдет неразорвавшийся снаряд военных лет.

В завершении субботника Яунземе отметила, что в течение последнего десятилетия - с тех пор, как в Латвии стал проводится субботник, мы выросли и теперь можем делиться своим опытом с другими странами. Также организатор Большого субботника призвала каждого посадить в Латвии свое дерево счастья, символизирующее здоровье, мудрость и обеспеченность Латвии в следующие сто лет.

Организаторы поблагодарили всех участников субботника и напомнили, что собранный мусор в красных мешках необходимо оставлять только в зарегистрированных местах, чтобы они были легко заметны для тех, кто будет их вывозить.